السعودية – تعمل السعودية على وضع استراتيجية لقطاع السياحة يهدف إلى جعل البلاد من بين الخمس الأوائل في الوجهات السياحية في العالم، خلال العشر سنوات القادمة، وذلك بحلول 2030.

وتوقعت الاستراتيجية الوطنية للسياحة أن تصل العائدات إلى 10% من إجمالي الدخل القومي، بدلا من 3% في الوقت الراهن.

وشددت الاستراتيجية على أنها تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، تمثل الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة والمستفيدة من السياحة، مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية.

في غضون ذلك، تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية حاليا على تفعيل أحد أهم أهدافها المتعلقة بتوطين مهن ووظائف قطاعات السياحة، وذلك تنفيذا لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية في ما يخص الموارد البشرية الوطنية والوظائف المستهدفة في التوطين.

وفي سياق متصل، تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ فترة ليست بالقصيرة، على تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس، من الجنسين وفي مختلف المراحل الدراسية، لعدد من منشآت الضيافة في 5 مدن سعودية لغرض تعريفهم على المهن السياحية ومستقبلها الواعد، وذلك ضمن برنامج اكتشاف المهن في الأنشطة السياحية.

المصدر: عكاظ