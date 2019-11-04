وقال المصرف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، انه “بالنظر لورود اسماء المؤسسات المالية على لائحة العقوبات الدولية فقد تقرر منع التعامل مع هذه المؤسسات بعملة الدولار الامريكي مع جواز التعامل معها بالعملات الاخرى وحتى اشعار اخر”.واضاف ان “المؤسسات المالية التي ادرجت على لائحة العقوبات الدولية شملت مصرف العطاء الاسلامي ” البلاد سابقا” ومصرف نور العراق الاسلامي وشركة الخالدي للصرافة الكائنة في محافظة اربيل” علما ان الاخير غير مجاز من قبل البنك المركزي العراقي”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.