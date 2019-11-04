السعودية – تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس رسالة خطية من رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن الرسالة نقلها للملك سلمان وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي، مزلي مالك، خلال لقاء عقد بينهما اليوم في الرياض.

ولم تتطرق الوكالة إلى فحوى الرسالة، مكتفية بالقول إن مالك نقل للملك سلمان تحيات مهاتير، فيما حمل العاهل السعودي ضيفه تحياته لرئيس الوزراء الماليزي.

وأشارت الوكالة مع ذلك إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية السعودي الجديد، فيصل بن فرحان.

ووصل محمد للحكم مجددا في مايو 2018، بعد أن حصد أغلبية برلمانية أهّلته للعودة إلى المنصب بعد غياب استمر 15 عاما، بعد تعرض التحالف الحاكم، بقيادة حليف السعودية، نجيب عبد الرزاق، لخسارة مدوية.

المصدر: واس + وكالات