بغداد – كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان “الموقف الامني في بغداد تضمن تمركز المتظاهرين عند الخط الاول في جسر الجمهورية”، مبينا ان “الموقف في جسر السنك فتضمن انسحاب المتظاهرين من الخط الاول والتمركز عند مرآب السيارات”.

واضاف ان “ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك مغلقة”، مشيرا الى “توافد مواطنون الى ساحتي التحرير والطيران”.

وتابع انه “لا يوجد لغاية الان اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع”، لافتا الى ان “العاصمة تشهد قطوعات في بعض الشوارع ادت الى حدوث زخم مروري بعدد من المناطق”.

وأفاد مصدر وشهود عيان، اليوم الاثنين، بقطع عدد من شوارع بغداد، سيما شرقي العاصمة، وفي محافظات اخرى، من قبل متظاهرين استمراراً للضغط في تنفيذ “عصيان مدني” دعوا الى تنفيذه منذ يوم امس.