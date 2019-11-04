ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار توفر أدوية مرض اللشمانيا في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية مع تزايد الحالات المصابة بهذا المرض.

النجار أوضح في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن برامج المكافحة متوقفة منذ أكثر من سنة وأعداد المصابين في مدينة تاورغاء تتزايد وقد سجلت المدينة نحو 1100 حالة.

وأضاف النجار أن المركز تحصل على 1100 حقنة لعلاج المرض من منظمة الصحة العالمية و500 من جهاز الإمداد الطبي وقد وزعت على المستشفيات والمراكز الصحية.