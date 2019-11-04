فيينا – ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الاثنين بعد أن عزز تنامي التوقعات بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين السعرين القياسيين للخام في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير كانون الثاني 15 سنتا إلى 61.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش لتمحو الخسائر السابقة. كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 11 سنتا إلى 56.31 دولار للبرميل.

وردا على سؤال عن التوقيت الذي يُحتمل أن يوقع فيه رئيسا الصين والولايات المتحدة اتفاق التجارة، قالت الصين إن الرئيس شي جين بينغ ودونالد ترامب على اتصال مستمر من خلال قنوات مختلفة.

وقفزت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة بعدما قال أكبر اقتصادين في العالم إنهما أحرزا تقدما في محادثات التجارة، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا قد يُوقع هذا الشهر.

وحد من المكاسب أن أظهر مسح انكماش حاد لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو في الشهر الماضي إذ تسببت الحرب التجارية واستمرار الضبابية بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي في ضعف الطلب.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة يوم الاثنين بيانات قطاع الصناعات التحويلية وتصدر المزيد من البيانات الأمريكية والصينية هذا الأسبوع.

رويترز