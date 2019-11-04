الإمارات العربية – أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، انكماش معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي في الإمارات، بنسبة 2.17 بالمئة في سبتمبر/أيلول 2019.

ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل التضخم 108.53 نقاط في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 110.93 في الشهر المماثل من 2018.

البيانات أوضحت أن الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع نحو 7 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 5.79 بالمئة، والملابس والأحذية بـ7.09 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بـ4.35 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.74 المئة، مقارنة مع 109.33 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ومطلع 2018، بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل توقعات بتراجع تأثير تطبيق الضريبة خلال 2019.

الأناضول