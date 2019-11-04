ليبيا – أعلن المجلس البلدي صرمان عن وصول السلع التموينية المخصصة للجمعيات الإستهلاكية وهي حصة بلدية صرمان المتكونة من خمس أصناف هي (السكر ،الأرز ،الدقيق ،الطماطم ،الزيت).

المجلس البلدي صرمان أوضح أن الأصناف التي وصلت هي (السكر ، الأرز ، الدقيق) من بين خمسة أصناف وستصل تباعاً، مبيناً أن هذه السلع تم توزيعها من قبل لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة عن طريق تواصل مندوب البلدية.

وثمن المجلس البلدي صرمان دور الجهات التي ساهمت في وصول هذه الشحنات وتجهيز المخازن التي خصصت لها.

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