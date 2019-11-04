الولايات المتحدة – تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة ببيانات أمريكية ضعيفة، بشأن تراجع منصات الحفر في الولايات المتحدة.

والجمعة، أظهرت بيانات أمريكية، خفض شركات الطاقة عدد حفارات النفط العاملة في البلاد، للأسبوع الثاني على التوالي، بخمسة حفارات إلى 691 منصة.

وبحلول الساعة (07:38 ت.غ)، تراجعت عقود النفط الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.28 بالمئة أو 15 سنتا إلى 61.52 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.20 بالمئة أو 11 سنتا إلى 56.09 دولارا للبرميل.

الأناضول