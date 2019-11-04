وعندما أعلنت الخارجية الأميركية عن الخطة في سبتمبر الماضي، واجهت الوزارة انتقادات حادة من قبل جماعات دينية وحقوقية.

وفي العام الأخير لإدارة أوباما، كان الحد الأقصى المسموح به من اللاجئين يبلغ خمسة وثمانين ألفا.

وحددت إدارة ترامب أعداد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم هذا العام بثلاثين ألفا، وهو أقل رقم حددته إدارة أميركية لأعداد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم منذ إنشاء برنامج إعادة التوطين المعاصر عام 1980.

وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان صدر السبت، إلى أن إعادة توطين اللاجئين “ليس الجانب الوحيد في جهود الهجرة الأميركية القائمة على (أسباب) إنسانية”.

ونوه إلى الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول لأزمات وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة.