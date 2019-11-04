تعرفوا إلى فوائد الخيار للقلب والمعدة والبشرة التي قد لا تحصى

تعرفوا إلى فوائد الخيار للقلب والمعدة والبشرة التي قد لا تحصى

هولندا – يحوي الخيار فوائد كثيرة جعلت منه إضافة لطعمه المميز، العنصر الأول عند إعداد السلطات وبعض الوجبات الأخرى.

والخيار هو نوع من الفاكهة المتعددة الأنواع وليس من الخضار كما هو متداول، وقد عرف الخيار منذ قديم الزمان وسالف العصور، وقد انتشر انتشار واسع في جميع أنحاء العالم، كما اشتهر بثمنه الزهيد.

فوائد الخيار

يحتوي الخيار على كمية لا بأس بها من البوتاسيوم والذي يفيد في ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.

يفيد الخيار في تقوية جهاز المناعة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة.

يساعد تناول الخيار بشكل منتظم على تقليل فرصة الإصابة بسرطان القولون، فهو يحتوي على الألياف المهمة.

علاج حروق الشمس، وعلاج بثور الوجه، وعلاج النمش فهو يحتوي على كمية كبيرة جدا من الماء، كما ويحتوي على كمية كبيرة من السكر المفيد في تقوية عضلات الوجه.

إزالة القلق والتوتر، ويستخدم كمهدئ رائع للأعصاب.

يعد الخيار مدر جيد للأعصاب، ويفيد في علاج التهاب المسالك البولية.

يحافظ على صحة القلب.

يحافظ على صحة الأم وجنينها.

مفيد في الحميات الغذائية فهو قليل السعرات الحرارية، ويمنح الشعور بالشبع فهو يحتوي على كمية كبيرة من الماء، والألياف.

فوائد الخيار للمعدة

يستخدم الخيار كعلاج منزلي فعال للتخلص من اضطرابات المعدة، والجهاز الهضمي.

يمنع تناول الخيار بشكل يومي من حدوث الإمساك لاحتوائه على الألياف المهمة.

يفيد تناول الخيار المرأة الحامل في التقليل من القيء والغثيان.

يفيد تناول الخيار في تنظيف المعدة من الفضلات والسموم المتراكمة.

يقلل تناول الخيار من تركيز الحمض المعدي، والذي يسبب حرقة المعدة.

إن الخيار يحتوي على كمية كبيرة جدا من الماء تساعد على التقليل من حموضة المعدة، كما ويحتوي الخيار على انزيم يطلق عليه إنزيم إيريبسين، والذي يساهم بشكل فعال في هضم البروتينات، وبذلك يقلل من حدوث الحرقة.

وكالات