سوريا – أفاد “المرصد السوري”، اليوم بوقوع اشتباكات عنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، عقب هجوم الأخيرة على قرى في محيط عين عيسى، شمال سوريا.

وقال المرصد إن قرى صكيرو، ومسعودية، وأم البراميل، وشركراك، شرق عين عيسى، تشهد اشتباكات عنيفة في محاولة من فصائل “الجيش الوطني” قطع الطريق الدولي M4، والتي أحبطتها “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف المرصد أن قوات “قسد” تمكنت من تدمير مدرعة تابعة للفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا، ما أسفر عن مقتل من بداخلها، مبينة أن “قوات سوريا الديمقراطية” لم تتكبد أي خسائر مادية أو في الأرواح.

وأوضح المرصد السوري أن تلك المحاولات مستمرة منذ صباح الأحد.

المصدر: المرصد السوري