إسبانيا – وافقت شركة الطيران الإسبانية “أيبيريا”، المملوكة بالكاملة لمجموعة “إنترناشيونا كونسليدتيد أيرلاينز جروب” (آي.أيه.جيه)، الاستحواذ على شركة الطيران الإسبانية الخاصة “إير يوروبا” مقابل مليار يورو (1.11 مليار دولار).

وقالت (آي.أيه.جيه) في بيان أصدرته، الإثنين، إن تمويل الصفقة سيتم عبر الاقتراض، متوقعة إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2020.

وأضافت أن عملية الاستحواذ، من شأنها تحقيق مكاسب كبيرة سواء بالنسبة للنفقات أو الإيرادات.

و”اير يوروبا” واحدة من شركات الطيران الخاصة في إسبانيا، وتقوم بتشغيل رحلات جوية محلية ودولية إلى 69 وجهة حول العالم.

وفي 2018، حققت “اير يوروبا” إيرادات بقيمة 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار) وأرباحا تشغيلية قدرها 100 مليون يورو (111.6 مليون دولار).

وخلال العام الماضي، نقلت الشركة الإسبانية الخاصة 11.8 مليون مسافر وأصبح لديها أسطولا يضم 66 طائرة.

وقال ويللي وولش الرئيس التنفيذي لمجموعة (آي.أيه.جي) إن “الاستحواذ على إير يوروبا سيضيف قدرة تنافسية جديدة، ويعزز مكانة مدريد لمركز طيران أوروبي محوري”.

وحسب البيان، وافقت مجموعة (آي.أيه.جي) على رسوم تعويض لصالح “اير يوروبا” بقيمة 40 مليون يورو (44.6 مليون دولار) في حال فشل عملية الاستحواذ.

الأناضول