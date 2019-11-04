لبنان – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين.

وقال عون​ خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، اليوم الأحد، إن “التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات”.

وشدد على أن الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، “من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها”.

وأوضح الرئيس اللبناني أن النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين “عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها”، مشيرا إلى انه “لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من اجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”.

ونقل كوبيتش إلى الرئيس عون اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، مؤكدا “استعداد المنظمة لمساعدة لبنان في المسائل، التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة”.

المصدر: وكالات