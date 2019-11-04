ليبيا – أكد المحامي فتحي تربل والمهتم بما يعرف بـ “قضية مجزرة أبوسليم” على أن الأسباب التي تطرحها المحكمة بشأن تأجيل النطق بالحكم فنية والمحكمة بإمكانها تحديد الوقت الذي تراه مناسباً للفصل في هذه الدعاوى.

تربل قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه من حيث المبدأ هذه السلطات متاحة للمحكمة ومنحها إياها المشرع، مشيراً إلى أن المحكمة تملك مد أجل النطق بالحكم وأخذ الوقت الكافي لتكوين رأي صحيح وعادل في القضية.

وقال:” نحن بحكم مرور أكثر من 12 سنة وهي موجودة تنتقل في أروقة المحاكم ومرت في مراحل مختلفة أصبحنا نشعر في حالة من الإستياء وعدم الرضا على طريقة التعامل مع هذه القضية التي كان من المفترض أن تنتهي منذ سنوات”.

كما أعرب عن تمنياته أن يكون النطق بالحكم في الجلسة القادمة المزمع عقدها منتصف شهر ديسمبر لتكون المحطة الأخيرة لهذه القضية والإنتقال عقب ذلك إلى المراحل الأخرى كالتنفيذ وغير ذلك من الأمور التي سيتم تحديدها لاحقاً.