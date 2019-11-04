فنزويلا – قررت فنزويلا طرد الدبلوماسيين السلفادوريين من البلاد، في إطار “الرد بالمثل” على طرد سلكها الدبلوماسي من سان سلفادور.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن حكومة البلاد “قررت إعلان جميع أفراد السلك الدبلوماسي للسلفادور أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ديوان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أن “حكومة البلاد تطرد السلك الدبلوماسي لنظام (الرئيس نيكولاس) مادورو، بموجب تصريحات الرئيس نجيب أبو كيلة عن عدم اعترافه بحكومة مادورو”.

وجاء في البيان أن حكومة السلفادور تمهل السلك الدبلوماسي لفنزويلا 48 ساعة كي يغادر أراضيها، مضيفا أن حكومة الرئيس أبو كيلة تعترف بشرعية “الرئيس المؤقت” لفنزويلا، خوان غوايدو.

وفي يناير الماضي، أقدم غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان في بلاده (حتى عزله من هذا المنصب بموجب قرار المحكمة العليا، مطلع العام الجاري) على إعلان نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وأعلنت الولايات المتحدة وكندا ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عدة، عن اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده أو أعربت عن تأييدها له.

من جانبها، أكدت روسيا والصين ودول أخرى دعمها لمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: تاس + إنترفاكس