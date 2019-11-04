النرويج – اعتدى قراصنة على سفينة نرويجية راسية قبالة سواحل بنين في المحيط الأطلسي، وخطفوا 9 من أفراد طاقمها، وفق ما أوردت الشركة المالكة للسفينة.

وجاء في بيان أصدرته شركة JJ Ugland النرويجية المالكة للسفينة، أن “قراصنة اعتدوا على سفينتنا، MV Bonita، وهي راسية قبالة مدينة كوتونو في بنين، صباح يوم السبت، واصطحبوا معهم 9 من أفراد الطاقم”.

وأوضحت الشركة أن باقي أفراد الطاقم أبلغوا السلطات المحلية بالحادث، وأن السفينة وصلت لاحقا إلى ميناء كوتونو، مشيرة إلى أن وحدة الطوارئ والإنقاذ التابعة للشركة تتابع تطور الأحداث وأنها “على اتصال مع السلطات المعنية”.

المصدر: نوفوستي