لبنان – نفت حركة “أمل” اللبنانية، في بيان، اليوم تقارير عن تورط عناصرها في حوادث اختطاف وتعذيب مواطنين لبنانيين.

وقالت الحركة التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إنها تنفي “أي علاقة لها أو لأي من عناصرها بما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من فيديوهات مصورة لمواطنين تعرضوا للخطف والتعذيب تحت حجة الإساءة للرموز السياسية والدينية”.

وتابع البيان قائلا إن الحركة “بقدر ما تدين الإساءة للرموز والقيادات على مختلف مستوياتها، هي أيضا تدين مثل هذه الممارسات الشاذة التي لا تنسجم مع القيم الرسالية التي تؤمن بها الحركة ومجاهدوها، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي والانفتاح على الآخر”.

ودعت “أمل” السلطات القضائية اللبنانية إلى “التحرك العاجل لملاحقة المرتكبين والمفبركين لمثل هذه الأفعال المدانة”، كما دعت “كل وسائل الإعلام، المحلية منها والعربية، إلى توخي الدقة قبل نشر مثل هكذا أخبار”.

ومنذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في لبنان، قبل أكثر من أسبوعين، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات يقدم فيها أشخاص اعتذاراتهم بسبب إساءتهم لبعض الشخصيات السياسية والدينية، وبخاصة زعيم “حزب الله”، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان، نبيه بري.

وبحسب بعض وسائل الإعلام، فالحديث يدور عن أشخاص تم اختطافهم وتعذيبهم على يد أنصار هؤلاء القادة لإجبارهم على الاعتذار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + L’Orient Le Jour