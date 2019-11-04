بروكسل – واصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، الانكماش خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أدنى انخفاض خلال السنوات السبع الماضية.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة ” أي. اتش. إس ماركت” العالمية للأبحاث، الإثنين، سجل المؤشر الشهر الماضي، مستوى 45.9 نقطة.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم: على الرغم من ارتفاع المؤشر من 45.7 نقطة في سبتمبر/ أيلول 2019، بقي المؤشر أقل بكثير من مستوى 50 نقطة.

ويمثل مستوى 50 نقطة، الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء في المؤسسة: بقي قطاع التصنيع في منطقة اليورو عالقا في أشد انخفاض له منذ 7 سنوات، ما يعني أن قطاع إنتاج السلع يسير في طريقه ليكون بمثابة عائق شديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في الربع الرابع.

وأضاف: ما تزال المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسة التجارية للولايات المتحدة، تسبب حالة من عدم اليقين، مما يزيد من تراجع الطلب في الداخل وفي أسواق التصدير.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

الأناضول