مصور سوري يعثر على “صديق وفي” في مكان استهداف البغدادي

مصور سوري يعثر على “صديق وفي” في مكان استهداف البغدادي

سوريا – جمعت الصدفة المصور السوري، فريد الهور، بجرو صغير وجده بين أنقاض مجمع زعيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي استهدفته القوات الأمريكية مؤخرا.

وعثر الهور على الكلب الجرو “بوبي” وهو يقف بجانب جثة والدته، في صباح اليوم التالي للغارة الأمريكية التي استهدفت مكان تواجد البغدادي في ريف إدلب، حيث سمع المصور صوت عواء ضعيف أثناء تجوله في المكان، ليفاجأ بجرو صغير مغطى بالأتربة تقترب أنفاسه من الموت بسبب الجوع.

ولم يستطع الهور ترك الجرو وحيدا فأخذه لمنزله وقدم له العلاج اللازم والأكل والرعاية اللازمة.

ولقي زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي الاسبوع الماضي مصرعه بغارة أمريكية على مخبئه بضواحي مدينة إدلب السورية.

المصدر: وكالات