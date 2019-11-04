ليبيا – عقدت اللجنة العليا للنازحين المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2019 خلال شهر أكتوبر الماضي اجتماعها الأول أمس الاحد بحضور عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق والتي تضم وزراء كل من المالية الحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بحكومة الوفاق.

الإجتماع عقد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لمتابعة ماتم تخصيصه للبلديات بقيمة 120 مليون دينار بشأن النازحين.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على الاستمرار في معالجة أوضاعهم وتذليل الصعوبات التي يواجهونها ووضع الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بالكامل .