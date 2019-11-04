روسيا – جرت في مياه البحر المتوسط مؤخرا مناورات مشتركة للأسطول العسكري والقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار الاختبار النهائي للاستعداد القتالي.

وشارك في هذه المناورات أكثر من 5 سفن حربية بالإضافة إلى سفن الإمدادات.

وتحدث قائد القيادة السريعة في منطقة العمليات البعيدة العقيد البحري، سيرغي ترونيف، للصحفيين أن الميزة الرئيسية للمناورات الحالية تنحصر في مشاركة مجموعة مختلفة جدا فيها ضمت سفن تابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق، بالإضافة إلى سفن الإمدادات، ومنظومة “باستيون” الصاروخية الساحلية، والطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، والقوارب القتالية لأسطول البحر الأسود.

وقال: “انتهت حتى الآن المرحلة النشيطة للمناورات.. وتمت خلالها تجربة تنظيم استخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية. كما تمت تجربة عناصر حماية وحراسة الملاحة في المنطقة المعينة التي تشرف عليها وحدات الأسطول العسكري. وتم تحقيق نتائج إيجابية أثناء المناورات”.

وأضاف: “تنفذ هذه القوات مهام ضمان أمن الملاحة والدفاع المضاد للغواصات والطائرات والتخريبات، ومراقبة السفن التابعة للقوات المسلحة الأجنبية المتواجدة شرق المتوسط”.

المصدر: نوفوستي