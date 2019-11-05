ليبيا – أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء هاشم بورقعة زيارة تفقدية لمنطقة الجغبوب الادارية رفقة الأجهزة الأمنية التابعه للغرفة الأمنية المشتركة.

بورقعة عقد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق اجتماعاً موسعاً يشمل الأجهزة الأمنية والمجلس الإداري الجغبوب لبحث التنسيق الأمني للحد من الظواهر السلبية ومكافحة الفساد والتهريب في الحدود الادارية للمنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجتماع حضره ممثلين عن :”مديرية أمن طبرق،مديرية أمن بئر الأشهب،مديرية أمن امساعد،الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية،جهاز الأمن الداخلي طبرق وإمساعد،القوة المساندة من الادارة العامة للبحث الجنائي”.