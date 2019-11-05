روسيا – تعرض سبارتاك موسكو لخسارة مريرة أمام ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد، لاعب أرسنال، يفغيني لوتسينكو في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، أنهى أرسنال سلسلة من 7 مباريات متتالية في الدوري لم يستطع خلالها تذوق طعم الانتصارات، حيث تعادل في ثلاث وخسر في أربع، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويصعد للمركز السادس، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 18 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru