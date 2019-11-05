فيينا – افادت “أوبك” إن المنظمة ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة، في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى.

وذكرت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع تراجع إنتاج “أوبك” من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024، مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019.

وانخفض إنتاج “أوبك” في السنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق، وتمخض الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط.

وكتب الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، في مقدمة التقرير: “جرى تعديل توقعات الإمدادات من غير أعضاء أوبك بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم (الصخري) الأمريكي، بشكل خاص، فاق التوقعات”.

وتتوقع المنظمة، التي تضخ نحو ثلث الإمدادات العالمية من النفط، أن يصل استهلاك النفط في 2023 إلى 103.9 مليون برميل يوميا انخفاضا من 104.5 مليون في تقرير العام الماضي.

المصدر: “رويترز”