ليبيا – أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الأثنين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على نتائج زياراته لعدد من العواصم الأوروبية.

الحويج إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي وكذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية – الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه، اثنى المستشار صالح على الجهود التي يقوم بها الحويج من أجل إيضاح حقيقة الوضع في ليبيا ودور مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والمليشيات بهدف إقامة الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحريات وحقوق الإنسان.