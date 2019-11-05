الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء للجلسة الثانية، في الوقت الذي تعزز فيه الدولار وزادت فيه الشهية للأصول المرتفعة المخاطر بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1506.33 دولار للأوقية(الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1508.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1506.33 دولار للأوقية(الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1508.40 دولار للأوقية.

وأظهرت بكين وواشنطن مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات تجارية فيما قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية عن سلع صينية.

واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا مقابل سلة من العملات المنافسة يوم الثلاثاء، بينما أغلقت الأسهم الآسيوية عند ذروة لم تسجلها منذ يوليو تموز بفعل تنامي التفاؤل إزاء إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاقا أوليا لتهدئة حربهما التجارية الممتدة منذ فترة طويلة.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.06 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.97 دولار للأوقية بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1781.19 دولار للأوقية بعد أن انخفض 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

رويترز