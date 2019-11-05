الصين – أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن “درجة عالية من الثقة” بزعيمة هونغ كونغ، كاري لام، التي تفتقر إلى الشعبية، وذلك بعد لقائهما على هامش معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي.

ودعا شي عقب الاجتماع مع لام، أمس الاثنين، إلى بذل “جهود فعالة” لتحسين حياة الناس في هونغ كونغ، وإجراء حوار مع جميع قطاعات المجتمع.

وقال: “قادت لام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وأدت واجباتها بالكامل، وقامت بأقصى الجهود لتأمين استقرار الوضع وتحسين المناخ الاجتماعي، وقد بذلت في سبيل ذلك الكثير من العمل الشاق”.

وأعرب شي عن “درجة عالية من ثقة الحكومة المركزية بلام وتقدير الحكومة لعملها وعمل فريقها الخاص”، مشيرا إلى أن “إنهاء العنف والفوضى واستعادة النظام تبقى المهمة البالغة الأهمية لهونغ كونغ في الوقت الراهن”.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة الحزب الشيوعي الصيني على تغيير الطريقة التي يتم فيها اختيار أو عزل أعلى مسؤول في هونغ كونغ.

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية هذا العام أساءت إلى سمعة هذا المركز المالي العالمي، وساعدت في غرق اقتصاد المدينة في الركود.

وتدير الصين المدينة وفق النظام الخاص المعروف بـ”دولة واحدة، نظامان” الذي يتيح لهونغ كونغ هامش حريات لا تتوفر في المناطق الصينية الأخرى، منذ تسلم بكين هذه المنطقة من البريطانيين عام 1997.

المصدر: أ ف ب