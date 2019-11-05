الصين – تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب ألقاه في افتتاح معرض شنغهاي الدولي، بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني، معلنا أن على دول العالم أن “تهدم الجدران” فيما بينها.

وذكر الرئيس الصيني، خلال مراسم الافتتاح التي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن على المجتمع الدولي “أن يستمر بهدم الجدران بدلا من بنائها، وأن يرفض الحمائية والأحادية بحزم، وأن يخفف باستمرار من العوائق التجارية”.

ومع استمرار الصين والولايات المتحدة في بذل الجهود لتوقيع اتفاق تجاري جزئي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، تجنب الرئيس الصيني التطرق إلى قضية الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة مع واشنطن.

كذلك أعرب الرئيس شي خلال حديثه عن أمله في أن يتم قريبا توقيع اتفاق تجاري إقليمي تدعمه الصين، بالرغم من إعلان الهند الانسحاب منه قبل يوم واحد.

وألمح أيضا إلى أن الصين ستكون “سعيدة” بالتوصل إلى اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى، مضيفا أن مسؤولي بلاده سوف يسرّعون المفاوضات حول اتفاقية استثمارات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تشمل اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” دولا آسيوية عدة و30 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ونحو نصف سكان العالم.

وفي تصريحات أدلى بها بعد كلمة الرئيس شي، انتقد الرئيس الفرنسي ماكرون الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤكدا أنها “لا تخلق سوى أطرافا خاسرة وتؤثر سلبا على النمو العالمي”.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان العملاقتان (أمريكا والصين) من التوصل إلى اتفاق “يحافظ على مصالح الشركاء التجاريين الآخرين، ةعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي”.

وندد ماكرون بـ”الخطوات أحادية الجانب واستخدام الرسوم الجمركية كسلاح”، دون أن يسمي ترامب مباشرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فتح الأسواق الصينية يجب أن يتم “بشكل أسرع وأكثر شفافية”.

المصدر: “أ ف ب”