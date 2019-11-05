ليبيا – تسلم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء أوراق اعتماد كل من السفير عبد القادر حجازي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والسفير توميسلاف بوشيناك سفيرا لجمهورية كرواتيا والسفير لوكا كانتو سفيرا لجمهورية سان مارينو بحضور كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ومدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان ومدير الإدارة العربية معتوق ابوراوي.

السفراء أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا ،مشددين على حرص دولهم على تحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا، معبرين في الوقت ذاته عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

ومن جانبه، رحب السراج بالسفراء الجدد، معبرا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم وثمن موقف دولهم الذي قال بأنه “رافض” لما وصفه بـ”العدوان” والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي أعرب عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا دولهم.