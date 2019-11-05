السودان – اكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده تناقش أفكارا كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء، إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وأضاف حمدوك أمس الاثنين أن التحويلات النقدية إحدى الأفكار التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى. ولم يدل بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن الخطة تشتمل على دعم الأدوية والخدمات الطبية والتعليم.

وأشار خلال زيارة إلى دارفور غرب البلاد، حيث يستشري الفقر بعد صراع وعنف طيلة أكثر من 15 عاما، إلى أن قضية الدعم واحدة من أهم وأكبر التحديات.

وأوضح حمدوك، وهو خبير اقتصادي، أن السودان ما زال يجري محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول ميزانية عام 2020.

وأعلنت حكومته في سبتمبر عن خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تهدف إلى كبح التضخم، وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية.

وتهدف الخطة إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل.

وأدى نقص الغذاء والوقود والدواء بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، إلى خروج محتجين إلى الشوارع والإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

المصدر: رويترز