القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015

القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015

السعودية – أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر الماضي بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 ، مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “آي إتش إس ماركت” في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.8 نقطة في أكتوبر، من 57.3 نقطة في سبتمبر. وتشير أية قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتدل النتائج على أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وتتوقع الرياض نموا نسبته 0.9% في حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

المصدر: “رويترز”