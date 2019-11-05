الولايات المتحدة – أوردت صحيفة “فايننشال تايمز”، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تدرس إلغاء رسوم كانت فرضتها سابقا على سلع صينية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدة مصادر إن الولايات المتحدة قد تسقط رسوما على سلع صينية قيمتها 112 مليار دولار كانت فرضتها خلال أكثر من عام ونصف من التوترات التجارية بينهما.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم والجمارك على بضائع صينية، آخرها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 15 بالمئة.

وتريد الولايات المتحدة من قرارها بإسقاط الرسوم تقديم فرصة قبيل التوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية القائمة.

والشهر الماضي، أجلت الولايات المتحدة فرض رسوم على سلع صينية، قابلها قرار صيني باستئناف شراء المنتجات الزراعية القادمة من الولايات المتحدة.

وتوصل البلدان، الشهر الماضي، إلى اتفاق أولي وشفهي يمهد لتوقيع مرحلة أولى من الاتفاق، لتذليل عقبات كانت تحول دون توقيع اتفاق نهائي؛ إذ يشكل الاتفاق الأولي ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي الاتفاق، حسب تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب.

الأناضول