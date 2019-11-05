ليبيا – باشرت لجنة إزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة في مدينة بنغازي المرحلة الأولى من إزالة العوائق والبناءات العشوائية التي تمنع سير المياه انسيابياً باتجاه البحر وذلك للحيلولة دون حدوث أية فياضانات في حال ارتفاع منسوب مياه سد وادي القطارة نتيجة لهطول كميات كبيرة من الغيث النافع.

مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أذن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر الماضي لوزارة الداخلية بناء على عرض الوزير المستشار إبراهيم بوشناف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق من مسار تصريف مياه الأمطار إلى البحر بسد وادي القطارة وما صحبه من تعريض حياة المواطنين للخطر.



وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب وزارة الداخلية لجنة الإزالة ببلدية بنغازي والحرس البلدي إضافة إلى من ترى اللجنة لزوم الاستعانة به.



وجاءت أعمال اللجنة بعد الفياضانات التي شهدتها مناطق من مدينة بنغازي موسم الشتاء الماضي بسبب العوائق المعترضة لمسار مجرى وادي القطارة الذي يمتد من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة حتى البحر بمنطقة قاريونس تحديداً ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز.



كما تعمل اللجنة على إزالة العوائق وتعميق هذا المجرى وذلك تجنباً للفيضانات التي يسببها سقوط الإمطار حيث يهدف المجرى إلى وصول المياه الفائضة من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة إلى البحر دون أضرار.



ونوّهت الوزارة إلى أن المجرى يشهد اعتداءات تمثلت في إنشاء مباني وأسوار ومخازن وكذلك رمي مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة بما أثرت سلباً على مجرى الوادي وتتسبب في أضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.



وحذرت اللجنة كافة المواطنين الذين قاموا بالبناء على امتداد مجرى وادي القطارة أنه سوف تُتخذ الإجراءات القانونية بالإزالة وفقاً لما نص عليه القانون من خلال اللجنة وبقوة القانون.



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