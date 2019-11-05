بغداد – عبر فنانون يشاركون المتظاهرين في ساحة التحرير عن احتجاجهم ودعمهم للتظاهرات بطريقة جديدة وجميلة.
وأضحت الريشة والالوان ادوات احتجاج هؤلاء الفنانين الذين رسموا لوحاتهم وخطوها بعبارات مؤيدة للمتظاهرين عبر جدران نفق ساحة التحرير في العاصمة بغداد.
وتتوالى مختلف انواع الفعاليات الشعبية في ميادين التظاهرات العراقية، سيما مديان ساحة التحرير مركز العاصمة بغداد.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ”الحقوق المشروعة”، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
وكالات