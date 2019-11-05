وتتوالى مختلف انواع الفعاليات الشعبية في ميادين التظاهرات العراقية، سيما مديان ساحة التحرير مركز العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ”الحقوق المشروعة”، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.