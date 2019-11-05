ألمانيا – أعلن أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن النادي البافاري سيمهل نفسه ثلاثة أسابيع لإيجاد بديل للمدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش، بعد إعفائه على خلفية النتائج السيئة.

وقال هونيس في تصريحات ليل الاثنين :”أعتقد أنه من الآن حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا ضد دوسلدورف (في 23 نوفمبر بعد فترة التوقف الدولية) خلال ثلاثة أسابيع، سنعرف كيفية حل مسألة المدرب”.

وأعفي كوفاتش البالغ 48 عاما من منصبه يوم الأحد الماضي غداة الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام إينتراخت فرانكفورت (1-5) في المرحلة الـ10 من البوندسليغا، وكانت الأسوأ له في الدوري المحلي منذ عام 2009.

وتداولت الصحف الألمانية أسماء عدة مطروحة لخلافة الكرواتي الذي كان يقود الفريق في موسمه الثاني، منها مدرب أياكس أمستردام الهولندي، إريك تن هاغ، والإيطالي ماسيمليانو أليغري، والبرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي أرسين فينغر، إضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورالف رانييك والمهاجم السابق الألماني ميروسلاف كلوزه.

وفي حين كان اسم تن هاغ من المطروحين بقوة للمنصب، أكد المدرب الذي أشرف سابقا على الفريق الرديف لبايرن (2013-2015)، أنه سيبقى حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل مع نادي العاصمة الهولندية.

وأشار بايرن في بيان إعفاء كوفاتش، إلى أن مساعده هانز ديتر فليك، سيتولى مهام التدريب بشكل مؤقت حاليا، حيث سيستضيف البافاري نظيره أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، ووصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند السبت في المرحلة الـ11 من الدوري الألماني.

المصدر: “أ ف ب”