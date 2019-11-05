بغداد – حثت بريطانيا الحكومة العراقية، الثلاثاء، على التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين خلال الاحتجاجات الراهنة.

وقالت السفارة البريطانية في بغداد، عبر بيان نشرته على “فيسبوك”، إن “المظاهرات السلمية حق من حقوق الشعب العراقي. والعنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول”.

وأضافت: “يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الامنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة”.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلالها 260 شخصا على الأقل جراء مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عادل عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

الأناضول