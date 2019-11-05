الإمارات العربية – وصلت أغلب المنتخبات والبعثات المشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام إلى الفجيرة (الإمارات العربية المتحدة) على أن يكتمل وصول آخر الوفود المشاركة غدا الأربعاء.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة التي تنطلق منافساتها في الثامن من الشهر الجاري، بأكبر بعثة له في بطولات العالم السابقة، حيث يترأس بعثة المنتخب نائب رئيس مجلس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، علي عبد الله بن حيدر، التي تضم مدير المنتخب فيصل الغيص الزعابي، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعد المدرب سلمان عجيل، والحكم الدولي محمد شاهين.

وأعربت الوفود والبعثات المشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام في الفجيرة عن سعادتها بحسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي لقيت بها من اللجنة المنظمة للبطولة ، مؤكدين ان حسن التنظيم والاستعداد يعكسان المجهودات التي بذلتها الجهات المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.