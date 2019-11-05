ترامب : ندرس إبرام اتفاق كبير مع روسيا والصين حول السيطرة على الأسلحة

ترامب : ندرس إبرام اتفاق كبير مع روسيا والصين حول السيطرة على الأسلحة

الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تدرس إبرام اتفاق “كبير” حول السيطرة على الأسلحة مع روسيا والصين، معتبرا أنهما تريدان أيضا التوصل إليه.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به الاثنين: “نعمل مع الصين، كما نعمل مع روسيا. أعتقد أنهما ترغبان أيضا في القيام بذلك، خاصة عندما يدور الحديث عن أسلحة نووية”.

وأضاف ترامب: “نفكر في نوع من الاتفاق الكبير حول السيطرة على الأسلحة مع الصين وروسيا، وربما أي طرف آخر”.

وسبق أن أكد ترامب مرارا أن الولايات المتحدة لا تريد تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع روسيا، والتي ينتهي سريانها في فبراير 2021، بل تسعى إلى إبرام اتفاق أوسع يشمل الصين.

المصدر: وكالات