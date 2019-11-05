تونس – أظهرت بيانات تونسية رسمية، الثلاثاء، تراجعا طفيفا في معدل التضخم (أسعار المستهلك)، في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، على أساس سنوي.

جاء ذلك في إحصائيات نشرها “المعهد الوطني للإحصاء” (حكومي) في تونس، عبر موقعه الالكتروني، اطلعت عليها الأناضول.

وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 6.5 بالمئة، هبوطا من 6.7 بالمئة في شهري سبتمبر/ أيلول وأغسطس/ آب السابقيْن له.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء ذلك إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات.

الأناضول