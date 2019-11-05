“رويترز”: مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية

“رويترز”: مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية

بغداد – أفادت وكالة “رويترز”، استنادا إلى شهود عيان، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، امس الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وأوضحت الوكالة أن مقطع فيديو صورته من الموقع، وثق قتل متظاهر واحد بالرصاص الحي على يد قوات الأمن، بينما قال مصور لـ”رويترز” إنه شاهد سقوط 4 قتلى آخرين على الأقل.

وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وفي غضون ذلك، أفاد مراسل “RT” في العراق سقوط عدد من القتلى وأكثر من 12 جريحا بعضهم في حالة حرجة باشتباكات على جسر الأحرار في منطقة حافظ القاضي بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط استمرار توافدهم إلى ساحة التحرير.

وذكر المراسل أن إطلاق الرصاص الحي لا يزال مستمرا، فيما عبر المتظاهرون جسر الأحرار ووصلوا إلى محيط وزارة العدل.

بينما أغلقت قوات الأمن منطقة الصالحية تحسبا لزحف المتظاهرين باتجاه الخضراء بجوار الصالحية وكذلك الطريق المؤدي لشبكة الإعلام العراقي.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر 250 شخصا وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وخرج آلاف المحتجين العراقيين، الاثنين، إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى، خاصة كربلاء، لمواصلة الاحتجاجات رغم دعوة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للتهدئة، وقوله إن المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الـ3 لمراجعة مواقفها.

المصدر: رويترز + RT + وكالات