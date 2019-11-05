وقال زين الدين زيدان مدرب الريال إن غاريث بيل لن يكون متاحا لخوض مواجهة الفريق على أرضه أمام غلطة سراي في دوري بداعي الإصابة، على الرغم من انضمامه لتشكيلة ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

ولم يلعب النجم الويلزي مع الريال منذ إصابته عقب تعادل ويلز 1-1 مع كرواتيا في 13 أكتوبر الجاري، لكنه انضم الثلاثاء لتشكيلة رايان غيغز لخوض مباراتي أذربيجان والمجر ضمن التصفيات القارية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه مع بطل تركيا ضمن المجموعة الأولى “سنرى كيف ستسير الأمور في نهاية الأسبوع، وما إذا كان بوسعه اللعب مع منتخب بلاده أم لا. ليس جاهزا إلى الآن.

وأضاف المدرب الفرنسي “يملك منتخب ويلز الحق في استدعائه ويرغب اللاعب في أن يكتمل شفاؤه. ليس لدي شك في ذلك”.

من جانبه،قال مدرب منتخب ويلز رايان غيغز إنه كان يأمل في أن يخوض بيل مباراة فريقه أمام ايبار السبت المقبل، قبل أن يشارك مع منتخب ويلز. ومع ذلك، قال زيدان إن اللاعب، الذي انضم لريال في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون يورو (111.03 مليون دولار) في 2013، ليس قريبا من الوصول لكامل لياقته.

وقال زيدان “ما نريده هو أن يكتمل شفاء اللاعب والمشكلة إلى الآن هو أنه ليس جاهزا وليس بوسعه أن يكمل التدريب حتى النهاية”.