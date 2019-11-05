شرطة اليونان : العثور على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة شمال البلاد

شرطة اليونان : العثور على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة شمال البلاد

اليونان – عثرت الشرطة اليونانية، اليوم على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة شمال البلاد وذلك في حلقة جديدة من سلسلة الحوادث المماثلة التي تهز أوروبا.

وقال مسؤول من الشرطة، حسبما نقلته وكالة “رويترز”، إن الشاحنة عثر عليها على طريق سيارات سريع قرب مدينة كسانتي شمال اليونان لإجراء تفتيش اعتيادي.

وأوضح المسؤول أن المهاجرين أغلبهم من أفغانستان ولم يصابوا بأذى خلال نقلهم عبر الشاحنة لأن نظام التبريد فيها لم يكن مشغلا.

وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة اعتقلوا السائق ونقلوه والمهاجرين إلى أقرب مركز للشرطة لتحديد هوياتهم.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم من 29 إلى 30 عاما، قائلة إن بعضهم نقلوا إلى المستشفى بسيارات إسعاف وصلت إلى الموقع.

وكثفت شرطة الدول الأوروبية إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد أن عثر في بريطانيا، يوم 23 أكتوبر، على جثث 39 مهاجرا من فيتنام داخل شاحنة قادمة من بلجيكا.

المصدر: رويترز + وكالات