إسبانيا – يلعب الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، دورًا كبيرًا في مباريات فريقه الملكي، التي يشارك فيها أساسيًا تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة ماركا أن فالفيردي كان من اللاعبين الذين حصلوا على راحة ولم يشاركوا في اللقاء الأخير للملكي أمام ريال بيتيس، السبت الماضي في الليجا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونوهت أن زيدان أراح فيدي فالفيردي، من أجل الدفع به أساسيًا أمام جالطة سراي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن طاقة وشراسة فالفيردي في النواحي الدفاعية والهجومية أصبحت أساسية لريال مدريد، وهو ما افتقده زيدان أمام بيتيس.

ولفتت إلى أن ريال مدريد فاز في 7 مباريات وتعثر في مثلهم هذا الموسم، موضحة أن العامل المشترك في المباريات التي لم تنته بفوز ريال مدريد باستثناء مباراة واحدة، هو غياب فالفيردي عن التشكيل الأساسي.

وكانت المباراة الوحيدة التي بدأها اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز كانت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في لقاء الديربي أمام أتلتيكو والذي انتهى بالتعادل السلبي.

المصدر: كووورة