فرنسا – كشف فاديم فاسيليف، نائب رئيس نادي موناكو السابق، كواليس انتقال كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان قبل عامين، ورفض اللاعب الشاب لارتداء قميص ريال مدريد.

وقال فاسيليف خلال استضافته بالبرنامج التليفزيوني “تيليفوت”: “مبابي ما زال كما هو لم يتغير، فهو ينضج، واكتسب القوة والسمعة، وعندما لا يشارك في المباريات ينتابه عدم الارتياح وربما يمرض”.

وعن صفقة بيعه في صيف 2017، أضاف “لقد قال لي كيليان إن انتقاله إلى ريال مدريد خطوة سابقة لأوانها، لأنه باريسي ولم يلعب سوى عام واحد في فرنسا، ولا يريد أن يرحل قبل أن يصبح لاعبًا عظيمًا في بلاده، أما ريال مدريد عليه الانتظار”.

وواصل فاسيليف “لقد قلت لمبابي إن الجميع سيطرق أبوابك، وجماهير الريال ستصفق لك في مدرجات برنابيو، عندما تنضم للفريق الإسباني”.

وكلفت صفقة كيليان مبابي خزينة النادي الباريسي ما يقرب من 180 مليون يورو.

المصدر: كووورة