ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن قصف المواقع المدنية والمطارات و المستشفيات الميدانية تكرر في ظل عدم تحرك المجتمع الدولي وإكتفائه بالتنديد في بعض الاحيان أو تجاهل ما يحدث حسب زعمه.

كرموس إعتبر خلال تغطية خاصة خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم يكترث بالتهديدات المتعلقة في قصف مطار معيتيقة خاصة تهديدات المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن تحديد وتسمية من هو المعتدي في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه ما يجب إدراكه في هذه المرحلة هو صوت الحرب وليس السياسة والتنفيذات، لافتاً إلى أن أداء حكومة الوفاق غير جيد مقارنة بما يجري في الجبهات لأنه من المفترض على الحكومة تنديد وإستنكار ما يتعرض له مطار معيتيقة ومراسلة جميع الجهات.

وأكد على أن الأوضاع الحالية التي تشهدها طرابلس يكمن حلها في الرد العسكري القوي، مبيناً أنه من الضروري عدم التعويل على البعثة والمجتمع الدولي الذي يهتم بمن سينتصر في هذه الحرب وليس بدماء و أموال الليبيين.

كما طالب حكومة الوفاق بدعم الجبهات ويكون حراكها في المستوى المطلوب لإدانة مثل هذه الأعمال والتوجه للمحافل الدولية لعرض ماوصفها بـ”الجرائم” التي تحدث، موضحاً أن الحكومة عن طريق قنواتها وبعثاتها الخارجية تتأخر في إيصال مذكرات الإدانة وبالتواصل مع محكمة الجنايات الدولية لإتخاذ المواقف الحاسمة.

وتابع مضيفاً :”سلامة اشترط في لقاءه الأخير وهذه الشروط كانت متوافرة في القصف الذي تم على مركز المهجرين بتاجوراء المعروف موقعه لدى هذه المنظمات الدولية وتقوم بزيارته دائماً والمسماري أعلن أنه تم إستهداف موقع مشروع في تاجوراء وإصابته بشكل مباشر هنا المعيارين اللذان اشترطهما سلامة متوفرين لكن لم تتم إدانته حتى الإتحاد الأفريقي الذي أدعى أنه سيتدخل في هذه المسألة لم يتخذ أي إجراء أمام هذه الجريمة”.

ويرى أن الأزمة الليبية كانت سياسية بإمتياز قبل إعلان الحرب بإعتبار سيطرة القوات المسلحة على المنطقة الشرقية فقط لكن مع رفض مجلس النواب لأي تعديل وتوافق مع مجلس الدولة على حساب الشعب أصبحت المسألة متأزمة أكثر فالبرلمان منقسم ولم يكتمل النصاب لا بالمنطقة الشرقية أو طرابلس، داعياً النواب الرافضين لما وصفه بـ “الإعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بإكتمال النصاب في طرابلس وعقد جلسة لمواصلة ما تم التوقف عنده.

كرموس بيّن أن المسألة حالياً تتعلق بضرورة إلتقاء الجسمين وفق الإتفاق السياسي وما أقره المجتمع الدولي أن أي تعديل في هذه الحكومة عن طريق إلتقاء الجسمين ستوصل المشهد إلى مراحل متقدمة لكن الإنقسام الحاصل في مجلس النواب هو عائق أمام الوصول لهذه الخطوة وتغيير حكومة الوفاق.

وإستطرد حديثه :”نتيجة الضخ المالي من الدول الداعمة لحفتر هناك قوة إعلامية كبيرة أظهرت هذا الشخص على أنه المكافح للإرهاب وهو من قضى عليه في بنغازي ودرنة والرجل القوي الذي يمكنه حكم البلاد هذه الوجهة مسيطرة على أغلب الأنظمة الغربية، حكومة الوفاق تحديداً قوة البنيان المرصوص حققت ما هو أكثر مما حققه حفتر، أعتقد أن حفتر لديه مشروع واضح لجميع هذه الدول التي تتمنى عودة الديكتاتورية لأنها تريد التعامل مع شخص واحد ونحن في المنطقة الغربية خاصة حكومة الوفاق ليس لديها مشروع بعد إنتهاء الحرب تعرضه للعالم لذلك هناك فرق بين الطرفين”.