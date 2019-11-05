إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن المدرب الذي يريده لاعبو ريال مدريد في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن غرفة ملابس الميرنجي ترغب في منح المهمة الفنية لراؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق الكاستيا، في حالة رحيل زيدان.

ويعاني الميرنجي هذا الموسم من تذبذب في الأداء والنتائج في مختلف البطولات تحت قيادة زيزو.

وأشار البرنامج إلى أن اللاعبين يرفضون عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة جالطة سراي، غدًا الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر:كووورة