ليبيا – ناقش مجلس الدولة الإستشاري في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية في ظل استمرار التدخل الأجنبي العسكري المباشر واستمرار انتهاج القوات المعتدية سياسية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية العامة والخاصة.

المجلس حث في بيان صادر عنه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له، حكومة الوفاق على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ودحر ماوصفه بـ”العدوان” وتوفير كل ما يلزم لذلك مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صده.