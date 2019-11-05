السعودية – اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن طرح “أرامكو” للاكتتاب وإدراجها في السوق المالية “تداول”، خطوة تعزز دور الشركة السعودية المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي.

وجاء في بيان صدر عن المجلس بعد جلسة ترأسها، اليوم الثلاثاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن “إعلان أرامكو عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية 2030”.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن ثلاثة مصادر مطلعة على المسألة، أن “أرامكو” ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة السعودية.

وذكرت المصادر أن عروض “أرامكو” الترويجية ستبدأ في 18 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم التسعير النهائي في 5 ديسمبر، وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ التداول بأسهم “أرامكو” في 11 ديسمبر المقبل.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأحد عن موافقتها على طلب “أرامكو” على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية “تداول”.

ويعد طرح “أرامكو” للاكتتاب العام حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط ضمن “رؤية 2030”.

وتعد “أرامكو” الشركة الأكثر ربحا في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح “إكسون موبيل”، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

المصدر: وكالات