روسيا – يشارك نجم كرة المضرب الروسي دانييل ميدفيديف، في نهائيات رابطة لاعبي التنس المحترفين “البطولة الختامية” في لندن، ضمن المجموعة الأولى التي تضم: الإسباني رافائيل نادال، والألماني ألكسندر زفيريف، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتبدأ البطولة النهائية بلندن في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ميدفيدثف توج بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة وينستون سالم المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة وتمكن من تحقيق لقب البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بعدما تغلب على منافسه الأميركي ستيف جونسون بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-4 و 6-4.

بهذا الفوز نجح اللاعب الروسي الشاب ميدفيديف من تحقيق لقبه الثاني خلال مسيرته التي انطلقت عام 2014.

في بداية موسم 2018، حاز ميدفيديف على أول لقب له في بطولة اتحاد محترفي التنس، في كانون الثاني/يناير في المباراة النهائية في بطولة سيدني، عندما كسر الرياضي الروسي مقاومة الاسترالي اليكس دي مينورا، وهزمه بنتيجة 1-6، 6-4، 7-5. في بطولة أستراليا.